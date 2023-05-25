Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 мая.

Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня
25 мая 2023 06:30
Люди гуляют по парку после дождя. Фото: google
25 мая в Одессе ожидается туман, видимость 200-500 м, днем гроза, во время которой шквал, 15-20 м/с. Одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман.
- Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Ночью 14-16°C, днем 22-24°C.
- Температура морской воды 19-20°C.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 70%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ночью и утром туман.
- Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Ночью 11-16°C, днем 22-27°C.
- На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Украине
В четверг, 25 мая, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов. Подробный прогноз — читайте в материале.