Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 мая.

Люди гуляют по парку после дождя. Фото: google

25 мая в Одессе ожидается туман, видимость 200-500 м, днем гроза, во время которой шквал, 15-20 м/с. Одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Ночью 14-16°C, днем 22-24°C.

Температура морской воды 19-20°C.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром туман.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Ночью 11-16°C, днем 22-27°C.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 25 мая, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов. Подробный прогноз — читайте в материале.