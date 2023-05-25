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Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня

25 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 мая.
Люди гуляют по парку после дождя. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

25 мая в Одессе ожидается туман, видимость 200-500 м, днем гроза, во время которой шквал, 15-20 м/с. Одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман.
  • Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
  • Ночью 14-16°C, днем 22-24°C.
  • Температура морской воды 19-20°C.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
  • Ночью 11-16°C, днем 22-27°C.
  • На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 25 мая, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура ночью будет около 16 градусов тепла, а днем около 18 градусов. Подробный прогноз — читайте в материале.

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