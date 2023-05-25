Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 травня

Штормове попередженні: якою буде погода в Одесі сьогодні
25 травня 2023 06:30
Люди гуляють парком після дощу. Фото: google
25 травня в Одесі очікується туман, видимість 200-500 м, вдень гроза, під час якої шквал, 15-20 м/с. Одеситів закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман.
- Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 14-16°C, вдень 22-24°.
- Температура морської води 19-20°C.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°C.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Прогноз погоди в Україні
У четвер, 25 травня, в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.