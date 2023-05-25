Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 травня

Люди гуляють парком після дощу. Фото: google

25 травня в Одесі очікується туман, видимість 200-500 м, вдень гроза, під час якої шквал, 15-20 м/с. Одеситів закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 14-16°C, вдень 22-24°.

Температура морської води 19-20°C.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці туман.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°C.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У четвер, 25 травня, в Україні очікується похмура погода. Температура вночі становитиме близько 16 градусів тепла, а вдень близько 18 градусів. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.