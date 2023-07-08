Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 июля.

Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня
8 июля 2023 06:45
Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE
Выходные у одесситов начнутся с грозы и сильного ветра. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза.
- Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 19-21°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 22 – 23°.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 63%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза.
- Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 16-21°С, днем 23-28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
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