Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 июля.

Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE

Выходные у одесситов начнутся с грозы и сильного ветра. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды 22 – 23°.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 63%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​23-28°С.

На автодорогах области видимость добра.

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