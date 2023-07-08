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Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні

8 липня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 липня
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вихідні в одеситів розпочнуться з грози та сильного вітру. В регіоні оголошено штормове попередження. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 19-21°С, вдень 25 – 27°С.
  • Температура морської води 22 – 23С°.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 63%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 16-21°С, вдень 23-28°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

8 липня, в Україні пануватиме спекотна літня погода. Однак, у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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