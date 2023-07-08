Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 липня

Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні
8 липня 2023 06:45
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
Вихідні в одеситів розпочнуться з грози та сильного вітру. В регіоні оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 19-21°С, вдень 25 – 27°С.
- Температура морської води 22 – 23С°.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 63%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 16-21°С, вдень 23-28°С.
- На автошляхах області видимість добра.
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