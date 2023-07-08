Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 липня

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

Вихідні в одеситів розпочнуться з грози та сильного вітру. В регіоні оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 19-21°С, вдень 25 – 27°С.

Температура морської води 22 – 23С°.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 63%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°С, вдень 23-28°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

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