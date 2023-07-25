Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 июля.

Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня
25 июля 2023 06:30
Штормовое море в Одессе. Фото: google
Сегодня, 25 июля, в Одесской области объявили штормовое предупреждение. Днем ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
25 июля в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не будет. Подробный прогноз погоды читайте в материале.