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Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня

25 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 июля.
Штормовое море в Одессе. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 25 июля, в Одесской области объявили штормовое предупреждение. Днем ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.
  • Температура морской воды 19–20°С.
  • Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
  • Влажность — 78%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер южный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем ​​28-33°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

25 июля в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не будет. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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