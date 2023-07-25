Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 июля.

Штормовое море в Одессе. Фото: google

Сегодня, 25 июля, в Одесской области объявили штормовое предупреждение. Днем ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 78%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​28-33°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

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