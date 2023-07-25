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Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні

25 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 липня
Штормове море в Одесі. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 25 липня, на Одещині оголосили штормове попередження. Вдень очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 20-22 °С, вдень 28-30 °С.
  • Температура морської води 19-20 °С.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 78%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза
  • Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 17-22 °С, вдень 28-33 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не буде. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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