Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 липня

Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні
25 липня 2023 06:30
Штормове море в Одесі. Фото: google
Сьогодні, 25 липня, на Одещині оголосили штормове попередження. Вдень очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 20-22 °С, вдень 28-30 °С.
- Температура морської води 19-20 °С.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість — 78%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза
- Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 17-22 °С, вдень 28-33 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не буде. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.