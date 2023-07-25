Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 липня

Штормове море в Одесі. Фото: google

Сьогодні, 25 липня, на Одещині оголосили штормове попередження. Вдень очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 20-22 °С, вдень 28-30 °С.

Температура морської води 19-20 °С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 78%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза

Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22 °С, вдень 28-33 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не буде. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.