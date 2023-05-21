Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 21 мая.

Люди стоят под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 мая, по Одессе и области ожидается гроза, во время которой шквал 15-20 м/с. Одесситов и гостей города призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С.

Температура морской воды 18–19°С.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность — 77%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

21 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях небольшой дождь. Подробный прогноз — читайте в материале.