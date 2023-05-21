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Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня

21 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 21 мая.
Люди стоят под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 21 мая, по Одессе и области ожидается гроза, во время которой шквал 15-20 м/с. Одесситов и гостей города призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С.
  • Температура морской воды 18–19°С.
  • Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
  • Влажность — 77%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

21 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях небольшой дождь. Подробный прогноз — читайте в материале.

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