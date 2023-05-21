Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 21 травня

Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 21 травня по Одесі та області очікується гроза, під час якої шквал 15-20 м/с. Одеситів та гостей міста закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 24-26°С.
- Температура морської води 18-19°С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 77%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
21 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде невеликий дощ. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.