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Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні

21 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 21 травня
Люди стоять під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 травня по Одесі та області очікується гроза, під час якої шквал 15-20 м/с. Одеситів та гостей міста закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі 14-16°С, вдень 24-26°С.
  • Температура морської води 18-19°С.
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість — 77%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

21 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде невеликий дощ. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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