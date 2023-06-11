Подробный прогноз погоды в Одессе и области сегодня.

Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня
11 июня 2023 06:17
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого уровня опасности в Одессе и области. Возможны грозы, местами шквал, порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 79%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза, днем местами град.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.
- На дорогах области видимость во время дождя местами 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
В воскресенье практически по всей стране будут дожди, грозы или град. Но периодически из-за облаков будет выглядеть солнце.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Однако порой порывы ветра будут достигать и 15-20 м/с.