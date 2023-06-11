Подробный прогноз погоды в Одессе и области сегодня.

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого уровня опасности в Одессе и области. Возможны грозы, местами шквал, порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 79%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза, днем местами град.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.

На дорогах области видимость во время дождя местами 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В воскресенье практически по всей стране будут дожди, грозы или град. Но периодически из-за облаков будет выглядеть солнце.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Однако порой порывы ветра будут достигать и 15-20 м/с.