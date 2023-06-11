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Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня

11 июня 2023 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Подробный прогноз погоды в Одессе и области сегодня.
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого уровня опасности в Одессе и области. Возможны грозы, местами шквал, порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 16-18°С, днем 22-24°С.
  • Температура морской воды 21-22°С.
  • Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
  • Влажность — 79%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза, днем местами град.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.
  • На дорогах области видимость во время дождя местами 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В воскресенье практически по всей стране будут дожди, грозы или град. Но периодически из-за облаков будет выглядеть солнце.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Однако порой порывы ветра будут достигать и 15-20 м/с.

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