Детальний прогноз погоди в Одесі та області сьогодні

Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні
11 червня 2023 06:17
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності в Одесі та області. Очікуються гроза, місцями шквал, пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного й Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 22-24°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість — 79%/
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість під час дощу місцями 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
У неділю практично по всій країні будуть дощі, грози або град. Але періодично з-за хмар визиратиме сонце.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 7-12 м/с. Проте деколи пориви вітру сягатимуть і 15-20 м/с.