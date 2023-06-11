Детальний прогноз погоди в Одесі та області сьогодні

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності в Одесі та області. Очікуються гроза, місцями шквал, пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного й Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 79%/

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість під час дощу місцями 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У неділю практично по всій країні будуть дощі, грози або град. Але періодично з-за хмар визиратиме сонце.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 7-12 м/с. Проте деколи пориви вітру сягатимуть і 15-20 м/с.