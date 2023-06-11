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Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні

11 червня 2023 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Детальний прогноз погоди в Одесі та області сьогодні
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності в Одесі та області. Очікуються гроза,  місцями  шквал, пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного й Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 22-24°С.
  • Температура морської води 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 79%/
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.
  • На автошляхах області видимість під час дощу місцями 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У неділю практично по всій країні будуть дощі, грози або град. Але періодично з-за хмар визиратиме сонце.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 7-12 м/с. Проте деколи пориви вітру сягатимуть і 15-20 м/с.

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