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Штормовое предупреждение — одесситам сообщили о погоде на завтра

4 февраля 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Штормовое предупреждение — одесситам сообщили о погоде на завтра
Шторм на Черном море. Фото: Одесский курьер
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На завтра, 5 февраля, в Одессе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы западного ветра до 20 м/с. В то же время, синоптики прогнозируют преимущественно солнечный день, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе пройдут небольшие осадки. Температура составит +6...+7 °C. Ветер западный — 7,9 м/с.

Утром ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура будет составлять +7...+10 °C. Ветер северо-западный — 8,6 м/с.

День: днем в Одессе будет преимущественно солнечная погода. Температура составляет +10 °C. Ветер западный — 14,2 м/с.

Вечер: к вечеру осадков не предполагается. Температура воздуха будет до +8...+9 °C. Ветер западный — до 15,9 м/с.

Восход: 5 февраля солнце взойдет в 07:17.
Заход: 5 февраля солнце будет заходить в 17:06.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 49 минут.

Погода в Украине 5 февраля

В понедельник по всей территории Украины облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь и мокрый снег.

Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, кроме Закарпатья.

Также ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...+4 °С;
  • днем +2...+7 °С;
  • в Закарпатье и в южной части +6...+11 °С.

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