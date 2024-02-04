Штормовое предупреждение — одесситам сообщили о погоде на завтра
На завтра, 5 февраля, в Одессе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы западного ветра до 20 м/с. В то же время, синоптики прогнозируют преимущественно солнечный день, без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью в Одессе пройдут небольшие осадки. Температура составит +6...+7 °C. Ветер западный — 7,9 м/с.
Утром ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура будет составлять +7...+10 °C. Ветер северо-западный — 8,6 м/с.
День: днем в Одессе будет преимущественно солнечная погода. Температура составляет +10 °C. Ветер западный — 14,2 м/с.
Вечер: к вечеру осадков не предполагается. Температура воздуха будет до +8...+9 °C. Ветер западный — до 15,9 м/с.
Восход: 5 февраля солнце взойдет в 07:17.
Заход: 5 февраля солнце будет заходить в 17:06.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 49 минут.
Погода в Украине 5 февраля
В понедельник по всей территории Украины облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь и мокрый снег.
Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, кроме Закарпатья.
Также ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1...+4 °С;
- днем +2...+7 °С;
- в Закарпатье и в южной части +6...+11 °С.
Читайте Новини.LIVE!