Штормове попередження — одеситам повідомили про погоду на завтра
На завтра, 5 лютого, в Одесі оголосили штормове попередження. Очікуються пориви західного вітру до 20 м/с. Водночас синоптики прогнозують переважно сонячний день, без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі будуть незначні опади. Температура становитиме +6...+7 °C. Вітер західний — 7,9 м/с.
Ранок: зранку очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура становитиме +7...+10 °C. Вітер північно-західний — 8,6 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься переважно сонячна погода. Температура становитиме +10 °C. Вітер західний — 14,2 м/с.
Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря буде +8...+9 °C. Вітер західний — до 15,9 м/с.
Схід сонця: 5 лютого сонце зійде о 07:17.
Захід сонця: 5 лютого сонце заходитиме о 17:06.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 49 хвилин.
Погода в Україні 5 лютого
У понеділок по всій території України буде хмарно з проясненнями. Подекуди пройде дощ та мокрий сніг.
Синоптики прогнозують західний та північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, окрім Закарпаття.
Також очікуються пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...+4 °С;
- вдень +2...+7 °С;
- на Закарпатті та у південній частині +6...+11 °С.
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