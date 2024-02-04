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Штормове попередження — одеситам повідомили про погоду на завтра

4 лютого 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Штормове попередження — одеситам повідомили про погоду на завтра
Шторм на Чорному морі. Фото: Одеський кур'єр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На завтра, 5 лютого, в Одесі оголосили штормове попередження. Очікуються пориви західного вітру до 20 м/с. Водночас синоптики прогнозують переважно сонячний день, без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі будуть незначні опади. Температура становитиме +6...+7 °C. Вітер західний — 7,9 м/с.

Ранок: зранку очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура становитиме +7...+10 °C. Вітер північно-західний — 8,6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься переважно сонячна погода. Температура становитиме +10 °C.  Вітер західний — 14,2 м/с. 

Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря буде +8...+9 °C. Вітер західний — до 15,9 м/с. 

Схід сонця: 5 лютого сонце зійде о 07:17.
Захід сонця: 5 лютого сонце заходитиме о 17:06.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 49 хвилин.

Погода в Україні 5 лютого

У понеділок по всій території України буде хмарно з проясненнями. Подекуди пройде дощ та мокрий сніг.

Синоптики прогнозують західний та північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, окрім Закарпаття.

Також очікуються пориви вітру 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -1...+4 °С;
  • вдень +2...+7 °С;
  • на Закарпатті та у південній частині +6...+11 °С.

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