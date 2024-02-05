Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 февраля

Шторм на Черном море. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 5 февраля, в Одессе в течение дня будет сохраняться начавшееся ночью штормовое предупреждение. Вечером сильный западный ветер стихнет, однако начнется дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +6..+7 °С, днем +7..+9 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно.

Местами небольшой дождь.

Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +4..+6 °С, днем +8..+13 °С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

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