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Штормовое предупреждение и дождь — какая погода ожидает одесситов в понедельник

5 февраля 2024 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 февраля
Шторм на Черном море. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 5 февраля, в Одессе в течение дня будет сохраняться начавшееся ночью штормовое предупреждение. Вечером сильный западный ветер стихнет, однако начнется дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
  • Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +6..+7 °С, днем +7..+9 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно.
  • Местами небольшой дождь.
  • Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +4..+6 °С, днем +8..+13 °С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 5 февраля

Погода в Украине в понедельник, 5 февраля, будет очень ветреной. Кое-где ожидаются порывы до 25 метров в секунду. Однако температура воздуха снова повысится.

погода
Одесса
Одесская область
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