Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 февраля

Штормовое предупреждение и дождь — какая погода ожидает одесситов в понедельник
5 февраля 2024 06:55
Шторм на Черном море. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 5 февраля, в Одессе в течение дня будет сохраняться начавшееся ночью штормовое предупреждение. Вечером сильный западный ветер стихнет, однако начнется дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
- Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью +6..+7 °С, днем +7..+9 °С.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно.
- Местами небольшой дождь.
- Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью +4..+6 °С, днем +8..+13 °С.
- На автодорогах области видимость добра.
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Погода в Украине в понедельник, 5 февраля, будет очень ветреной. Кое-где ожидаются порывы до 25 метров в секунду. Однако температура воздуха снова повысится.
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