Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 лютого

Шторм на Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 лютого, в Одесі протягом дня зберігатиметься штормове попередження, яке почалося вночі. Ввечері сильний західний вітер дещо стихне, однак почнеться дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно.

Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +6..+7 °С, вдень +7..+9 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Місцями невеликий дощ.

Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +4..+6 °С, вдень +8..+13 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

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Погода в Україні у понеділок, 5 лютого, буде дуже вітряною. Подекуди очікуються пориви до 25 метрів за секунду. Однак температура повітря знову підвищиться.