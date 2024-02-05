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Штормове попередження та дощ — яка погода чекає на одеситів у понеділок

5 лютого 2024 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 лютого
Шторм на Чорному морі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 лютого, в Одесі протягом дня зберігатиметься штормове попередження, яке почалося вночі. Ввечері сильний західний вітер дещо стихне, однак почнеться дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
  • Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +6..+7 °С, вдень +7..+9 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Місцями невеликий дощ.
  • Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +4..+6 °С, вдень +8..+13 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 5 лютого

Погода в Україні у понеділок, 5 лютого, буде дуже вітряною. Подекуди очікуються пориви до 25 метрів за секунду. Однак температура повітря знову підвищиться.

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Одеса
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