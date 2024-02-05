Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 лютого

Штормове попередження та дощ — яка погода чекає на одеситів у понеділок
5 лютого 2024 06:55
Шторм на Чорному морі. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 5 лютого, в Одесі протягом дня зберігатиметься штормове попередження, яке почалося вночі. Ввечері сильний західний вітер дещо стихне, однак почнеться дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
- Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +6..+7 °С, вдень +7..+9 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Місцями невеликий дощ.
- Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +4..+6 °С, вдень +8..+13 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 5 лютого
Погода в Україні у понеділок, 5 лютого, буде дуже вітряною. Подекуди очікуються пориви до 25 метрів за секунду. Однак температура повітря знову підвищиться.
Читайте Новини.LIVE!