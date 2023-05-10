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Штормовое предупреждение: в Одессе в ближайшие часы ожидается гроза

10 мая 2023 13:29
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Штормовое предупреждение: в Одессе в ближайшие часы ожидается гроза
Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: Прилепа Александр / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ближайшие 1-3 часа 10 мая в Одессе и области ожидается гроза. Кроме того, усилится и ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с. Ненастье сохранится до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Опасность для посетителей пляжей

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Сильный ветер

Кроме минной опасности следует быть осторожным и в городе. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

"Просьба быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", сообщили в мэрии.

Горячие линии

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, 10 мая в Украине будут заморозки. В частности в западных, северных, центральных частях, а также в Одесской и Николаевской областях.

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