Штормовое предупреждение: в Одессе в ближайшие часы ожидается гроза
В ближайшие 1-3 часа 10 мая в Одессе и области ожидается гроза. Кроме того, усилится и ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с. Ненастье сохранится до конца дня.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Опасность для посетителей пляжей
Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.
Сильный ветер
Кроме минной опасности следует быть осторожным и в городе. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
"Просьба быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — сообщили в мэрии.
Горячие линии
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Напомним, 10 мая в Украине будут заморозки. В частности в западных, северных, центральных частях, а также в Одесской и Николаевской областях.