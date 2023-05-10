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Штормове попередження: в Одесі в найближчі години очікується гроза

10 травня 2023 13:29
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Анна Мурадова
Редактор
Штормове попередження: в Одесі в найближчі години очікується гроза
Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Прилепа Олександр / УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У найближчі 1-3 години 10 травня в Одесі та області очікується гроза. Крім того, посилиться й вітер, його швидкість сягатиме до 15-20 м/с. Негода збережеться до кінця дня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Сильний вітер 

Крім мінної небезпеки, слід бути обережним і в місті. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

"Прохання бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — повідомили в мерії. 

Гарячі лінії 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, 10 травня в Україні будуть заморозки. Зокрема, у західних, північних, центральних частинах, а також в Одеській та Миколаївській областях.

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