Штормовое предупреждение в Одессе на 28 ноября: прогноз погоды и температура

В пятницу, 28 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха будет достаточно прохладной. Несмотря на это сильного ветра ожидать не стоит.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Синоптики прогнозируют сильный туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °C, днем — +11...+13 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11°C, днем составит +11...+16 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

