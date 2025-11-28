Видео
Видео

Штормовое предупреждение — какая погода ждет одесситов сегодня

Дата публикации 28 ноября 2025 05:46
Штормовое предупреждение в Одессе на 28 ноября: прогноз погоды и температура
Оперный театр в тумане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 28 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха будет достаточно прохладной. Несмотря на это сильного ветра ожидать не стоит.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Синоптики прогнозируют сильный туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °C, днем — +11...+13 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11°C, днем составит +11...+16 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди в Одесі
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, какую погоду ждать в Украине сегодня. Также мы писали о том, что Киевскую область накроют морозы.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
