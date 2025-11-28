Штормове попередження в Одесі на 28 листопада: прогноз погоди та температура

Штормове попередження — яка погода чекає одеситів сьогодні
У п'ятницю, 28 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Температура повітря буде досить прохолодною. Попри це сильного вітру очікувати не варто.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Синоптики прогнозують сильний туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+11 °C, вдень — +11...+13 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі +6…+11°C, вдень становитиме +11…+16 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.
