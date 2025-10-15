Штрафы от ТЦК в Одесской области 2025 - сколько открыли производств

Группа оповещения. Фото иллюстративное: Черкасский областной ТЦК

В Украине с начала года открыли более 47 тысяч производств за нарушение правил воинского учета. Ежемесячно добавляется около 4,5 тысячи новых штрафов. Одесская область входит в тройку регионов с наибольшим количеством наказанных, уступая лишь Киеву и Сумщине.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Штрафы от ТЦК

С начала 2025 года территориальные центры комплектования по всей Украине открыли 47 046 производств за нарушение правил воинского учета. Примерно треть из них уже завершено. В среднем ТЦК начинают около 4,5 тысячи дел ежемесячно, а июль стал рекордным — 7 595 новых случаев.

Одесская область оказалась среди лидеров — за девять месяцев здесь открыли 3 995 производств, что составляет около 9% от общего количества по стране. Впереди только Киев с более 7 тысячами случаев и Сумщина — более 4 тысяч. Для сравнения, на западе страны показатели значительно ниже: на Львовщине — 626, в Ривненской области — 464, а на Ивано-Франковщине — 315.

Преимущественно штрафы получают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет — это 80% всех случаев. Женщин среди оштрафованных только 98, то есть около 0,2%. После введения обязательной постановки на учет для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, с конца июля открыли уже 26 таких производств.

Карта с регионами и количеством штрафов. Фото: Опендатабот

Напомним, мы сообщали о том, сколько мужчин не обновили данные в ТЦК. Также мы писали о том, что в Луцке судили сотрудника ТЦК, который не включил бодикамеру.