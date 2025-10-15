Відео
Україна
Новини
Головна Одеса Штрафи від ТЦК — Одещина в лідерах по порушникам

Штрафи від ТЦК — Одещина в лідерах по порушникам

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 10:48
Штрафи від ТЦК на Одещині 2025 — скільки відкрили проваджень
Група оповіщення. Фото ілюстративне: Черкаський обласний ТЦК

В Україні з початку року відкрили понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку. Щомісяця додається близько 4,5 тисячі нових штрафів. Одещина входить до трійки регіонів із найбільшою кількістю покараних, поступаючись лише Києву та Сумщині.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

Читайте також:

Штрафи від ТЦК

З початку 2025 року територіальні центри комплектування по всій Україні відкрили 47 046 проваджень за порушення правил військового обліку. Приблизно третину з них уже завершено. В середньому ТЦК розпочинають близько 4,5 тисячі справ щомісяця, а липень став рекордним — 7 595 нових випадків.

Одеська область опинилася серед лідерів — за дев’ять місяців тут відкрили 3 995 проваджень, що становить близько 9% від загальної кількості по країні. Попереду лише Київ із понад 7 тисячами випадків та Сумщина — понад 4 тисячі. Для порівняння, на заході країни показники значно нижчі: на Львівщині — 626, у Рівненській області — 464, а на Івано-Франківщині — 315.

Переважно штрафи отримують чоловіки віком від 25 до 45 років — це 80% усіх випадків. Жінок серед оштрафованих лише 98, тобто близько 0,2%. Після запровадження обов’язкової постановки на облік для жінок із медичною або фармацевтичною освітою, з кінця липня відкрили вже 26 таких проваджень.

Одещина в лідерах за кількістю штрафів ТЦК
Карта з регіонами та кількістю штрафів. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки чоловіків не оновили дані в ТЦК. Також ми писали про те, що у Луцьку судили співробітника ТЦК, який не увімкнув бодікамеру.

Одеса штраф Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
