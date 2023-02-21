Коллекция NFT об Одессе от искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект видит Одессу романтичной и разнообразной

Разговоры об искусственном интеллекте уже несколько дней подряд у всех на слуху. ChatGPT работает с 18 февраля в Украине. Теперь воспользоваться им может любой желающий.

Редакция Новини.LIVE решила сгенерировать с помощью искусственного интеллекта NFT об Одессе.

Что предлагает ChatGPT

Chat GPT появился в Украине несколько дней назад. Это искусственный интеллект в виде обычного чата, который способен активно участвовать в обсуждениях и генерировать ответы на вопросы как человек. Для начала мы зашли в чат и спросили, какие NFT лучше сделать об Одессе.

Искусственный интеллект предложил NFT о:

достопримечательности;

традиционные блюда Одессы;

пляжи и морские виды;

уличное искусство;

литературную культуру города.

Создание NFT

Далее мы обратились к искусственному интеллекту, генерирующему изображение, и создали по рекомендациям Chat GPT уникальные изображения.

Колоритные улочки, люди, отдыхающие на пляжах, и муралы на стенах. Именно такой увидел Одессу искусственный интеллект.

Фото сделаны на сервисе midjourney