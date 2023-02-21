Коллекция NFT об Одессе от искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект сгенерировал NFT об Одессе: эксперимент Новини.LIVE
Разговоры об искусственном интеллекте уже несколько дней подряд у всех на слуху. ChatGPT работает с 18 февраля в Украине. Теперь воспользоваться им может любой желающий.
Редакция Новини.LIVE решила сгенерировать с помощью искусственного интеллекта NFT об Одессе.
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Что предлагает ChatGPT
Chat GPT появился в Украине несколько дней назад. Это искусственный интеллект в виде обычного чата, который способен активно участвовать в обсуждениях и генерировать ответы на вопросы как человек. Для начала мы зашли в чат и спросили, какие NFT лучше сделать об Одессе.
Искусственный интеллект предложил NFT о:
- достопримечательности;
- традиционные блюда Одессы;
- пляжи и морские виды;
- уличное искусство;
- литературную культуру города.
Создание NFT
Далее мы обратились к искусственному интеллекту, генерирующему изображение, и создали по рекомендациям Chat GPT уникальные изображения.
Колоритные улочки, люди, отдыхающие на пляжах, и муралы на стенах. Именно такой увидел Одессу искусственный интеллект.
Фото сделаны на сервисе midjourney