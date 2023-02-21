Колекція NFT про Одесу від штучного інтелекту — фото

Штучний інтелект бачить Одесу романтичною та різноманітною

Розмови про штучний інтелект вже кілька днів поспіль у всіх на слуху. ChatGPT з 18 лютого працює в Україні. Тепер скористатися ним може кожен охочий.

Редакція Новини.LIVE вирішила згенерувати за допомогою штучного інтелекту NFT про Одесу.

Що пропонує ChatGPT

Chat GPT з’явився в Україні кілька днів назад. Це штучний інтелект у вигляду звичайного чату, який здатний брати активну участь в обговореннях і генерувати відповіді на запитання, як людина. Тож для початку ми зайшли в чат та запитали, які NFT краще зробити про Одесу.

Штучний інтелект запропонував NFT про:

пам'ятки;

традиційні страви Одеси;

пляжі та морські краєвиди;

вуличне мистецтво;

літературну культуру міста;

Створення NFT

Далі ми звернулись до штучного інтелекту, який генерує зображення й створили за рекомендаціями Chat GPT унікальні зображення.

Колоритні вулички, люди, що відпочивають на пляжах та мурали на стінах. Саме такою побачив Одесу штучний інтелект.

Фото зроблені на сервісі midjourney