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Штучний інтелект згенерував NFT про Одесу: експеримент Новини.LIVE

21 лютого 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Колекція NFT про Одесу від штучного інтелекту — фото
Штучний інтелект бачить Одесу романтичною та різноманітною
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Розмови про штучний інтелект вже кілька днів поспіль у всіх на слуху. ChatGPT з 18 лютого працює в Україні. Тепер скористатися ним може кожен охочий.

Редакція Новини.LIVE вирішила згенерувати за допомогою штучного інтелекту NFT про Одесу. 

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Що пропонує ChatGPT

Chat GPT з’явився в Україні кілька днів назад. Це штучний інтелект у вигляду звичайного чату, який здатний брати активну участь в обговореннях і генерувати відповіді на запитання, як людина. Тож для початку ми зайшли в чат та запитали, які NFT краще зробити про Одесу. 

Штучний інтелект запропонував NFT про:

  • пам'ятки;
  • традиційні страви Одеси;
  • пляжі та морські краєвиди;
  • вуличне мистецтво;
  • літературну культуру міста;

Створення NFT

Далі ми звернулись до штучного інтелекту, який генерує зображення й створили за рекомендаціями Chat GPT унікальні зображення. 

Колоритні вулички, люди, що відпочивають на пляжах та мурали на стінах. Саме такою побачив Одесу штучний інтелект.

Фото зроблені на сервісі midjourney

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