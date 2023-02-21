Колекція NFT про Одесу від штучного інтелекту — фото

Штучний інтелект згенерував NFT про Одесу: експеримент Новини.LIVE
Розмови про штучний інтелект вже кілька днів поспіль у всіх на слуху. ChatGPT з 18 лютого працює в Україні. Тепер скористатися ним може кожен охочий.
Редакція Новини.LIVE вирішила згенерувати за допомогою штучного інтелекту NFT про Одесу.
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Що пропонує ChatGPT
Chat GPT з’явився в Україні кілька днів назад. Це штучний інтелект у вигляду звичайного чату, який здатний брати активну участь в обговореннях і генерувати відповіді на запитання, як людина. Тож для початку ми зайшли в чат та запитали, які NFT краще зробити про Одесу.
Штучний інтелект запропонував NFT про:
- пам'ятки;
- традиційні страви Одеси;
- пляжі та морські краєвиди;
- вуличне мистецтво;
- літературну культуру міста;
Створення NFT
Далі ми звернулись до штучного інтелекту, який генерує зображення й створили за рекомендаціями Chat GPT унікальні зображення.
Колоритні вулички, люди, що відпочивають на пляжах та мурали на стінах. Саме такою побачив Одесу штучний інтелект.
Фото зроблені на сервісі midjourney