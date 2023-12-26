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Силы ПВО уничтожили на юге вражеские дроны — что известно о попадании

26 декабря 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Силы ПВО уничтожили на юге вражеские дроны — что известно о попадании
Запуск ракеты ПВО. Фото: Воздушные силы
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 26 декабря армия-агрессорка в очередной раз выпустила по Украине ударные дроны-камикадзе. В частности, атака на юг осуществлялась с территории временно оккупированного Крыма, однако силы ПВО уничтожили большинство целей.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, на южные регионы осуществлялось две волны атак.

Сколько уничтожили дронов

Всего россияне запустили по Украине 19 ударных БпЛА, 13 из которых уничтожили. В частности, на юге ликвидировали 4 дрона:

  • в Одесской области — 4;
  • на Николаевщине и Херсонщине — по одному.

Что известно о попадании

К сожалению, в Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Также есть попадания в Николаевской области. Враг повредил складские постройки промышленного объекта. Пострадавшие не зафиксированы.

Напомним, что ночью в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

Также мы писали, что в последние дни декабря на южном направлении украинская армия завоевала несколько впечатляющих успехов в воздухе. Почему это стало возможно и чем обернется для россиян потеря дорогостоящей военной техники — в материале Новини.LIVE.

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