Силы ПВО уничтожили на юге вражеские дроны — что известно о попадании
В ночь на 26 декабря армия-агрессорка в очередной раз выпустила по Украине ударные дроны-камикадзе. В частности, атака на юг осуществлялась с территории временно оккупированного Крыма, однако силы ПВО уничтожили большинство целей.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
По информации военных, на южные регионы осуществлялось две волны атак.
Сколько уничтожили дронов
Всего россияне запустили по Украине 19 ударных БпЛА, 13 из которых уничтожили. В частности, на юге ликвидировали 4 дрона:
- в Одесской области — 4;
- на Николаевщине и Херсонщине — по одному.
Что известно о попадании
К сожалению, в Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
Также есть попадания в Николаевской области. Враг повредил складские постройки промышленного объекта. Пострадавшие не зафиксированы.
Напомним, что ночью в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.
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