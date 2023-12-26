Сили ППО знищили на півдні ворожі дрони — що відомо про влучання

Запуск ракети ППО. Фото: Повітряні сили

У ніч проти 26 грудня, армія-агресорка вкотре випустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Зокрема, атака на південь здійснювалася з території тимчасово окупованого Криму, однак сили ППО знищили більшість цілей.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Читайте також:

За інформацією військових, на південні регіони здійснювалися дві хвилі атак.

Скільки знищили дронів

Всього росіяни запустили по Україні 19 ударних БпЛА, 13 з яких знищили. Зокрема на півдні ліквідували 4 дрони:

на Одещині — 4;

на Миколаївщині та Херсонщині — по одному.

Що відомо про влучання

На жаль, в Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Також є влучання у Миколаївській області. Ворог пошкодив складські будівлі промислового об'єкта. Постраждалих не зафіксовано.

Нагадаємо, що вночі в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Також ми писали, що в останні дні грудня на південному напрямку українська армія здобула кілька вражаючих успіхів у повітрі. Чому це стало можливо і чим обернеться для росіян втрата дорогої військової техніки — у матеріалі Новини.LIVE.