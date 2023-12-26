Сили ППО знищили на півдні ворожі дрони — що відомо про влучання
У ніч проти 26 грудня, армія-агресорка вкотре випустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Зокрема, атака на південь здійснювалася з території тимчасово окупованого Криму, однак сили ППО знищили більшість цілей.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
За інформацією військових, на південні регіони здійснювалися дві хвилі атак.
Скільки знищили дронів
Всього росіяни запустили по Україні 19 ударних БпЛА, 13 з яких знищили. Зокрема на півдні ліквідували 4 дрони:
- на Одещині — 4;
- на Миколаївщині та Херсонщині — по одному.
Що відомо про влучання
На жаль, в Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
Також є влучання у Миколаївській області. Ворог пошкодив складські будівлі промислового об'єкта. Постраждалих не зафіксовано.
Нагадаємо, що вночі в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.
Також ми писали, що в останні дні грудня на південному напрямку українська армія здобула кілька вражаючих успіхів у повітрі. Чому це стало можливо і чим обернеться для росіян втрата дорогої військової техніки — у матеріалі Новини.LIVE.
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