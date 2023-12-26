Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сили ППО знищили на півдні ворожі дрони — що відомо про влучання arrow

Сили ППО знищили на півдні ворожі дрони — що відомо про влучання

26 грудня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сили ППО знищили на півдні ворожі дрони — що відомо про влучання
Запуск ракети ППО. Фото: Повітряні сили
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 26 грудня, армія-агресорка вкотре випустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Зокрема, атака на південь здійснювалася з території тимчасово окупованого Криму, однак сили ППО знищили більшість цілей. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

Читайте також:

За інформацією військових, на південні регіони здійснювалися дві хвилі атак. 

Скільки знищили дронів

Всього росіяни запустили по Україні 19 ударних БпЛА, 13 з яких знищили. Зокрема на півдні ліквідували 4 дрони: 

  • на Одещині — 4; 
  • на Миколаївщині та Херсонщині — по одному. 

Що відомо про влучання

На жаль, в Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Також є влучання у Миколаївській області. Ворог пошкодив складські будівлі промислового об'єкта. Постраждалих не зафіксовано.

Нагадаємо, що вночі в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Також ми писали, що в останні дні грудня на південному напрямку українська армія здобула кілька вражаючих успіхів у повітрі. Чому це стало можливо і чим обернеться для росіян втрата дорогої військової техніки — у матеріалі Новини.LIVE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара - 80x80

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі