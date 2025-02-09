Пожар в Одессе на Средней улице - детали от ГСЧС

Спасатель тушит огонь в Одессе на предприятии. Фото: ГСЧС

В Одессе ночью вспыхнул пожар на территории предприятия. Огонь охватил здание и угрожал соседним постройкам. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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По их информации, пожар произошел в Хаджибейском районе по улице Средней. Там загорелось здание на территории одного из предприятий. Огонь охватил бытовое помещение и крышу здания, создавая угрозу для соседних сооружений.

Для ликвидации пожара понадобилось почти час. Благодаря слаженной работе спасателей удалось спасти рядом расположенные здания. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В тушении участвовали 8 единиц техники и 38 пожарных от ГСЧС. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Спасатели работают на месте пожара в Одессе. Фото: ГСЧС

Горячие линии в Одессе

В случае чрезвычайных ситуаций одесситы могут обращаться за помощью на горячие линии:

ГСЧС Одесской области: 101

Патрульная полиция: 102

Скорая медицинская помощь: 103

Горячая линия городского совета: 15-35

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