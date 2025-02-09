Пожежа в Одесі на Середній вулиці — деталі від ДСНС

Рятувальник гасить вогонь в Одесі на підприємстві. Фото: ДСНС

В Одесі вночі спалахнула пожежа на території підприємства. Вогонь охопив будівлю та загрожував сусіднім спорудам. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути жертв.

Про це у неділю, 9 лютого, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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За їхньою інформацією, пожежа сталася в Хаджибейському районі по вулиці Середній. Там загорілась будівля на території одного з підприємств. Вогонь охопив побутове приміщення та дах будівлі, створюючи загрозу для сусідніх споруд.

Для ліквідації пожежі знадобилося майже годину. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося врятувати поряд розташовані будівлі. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

У гасінні брали участь 8 одиниць техніки та 38 вогнеборців від ДСНС. Наразі фахівці встановлюють причину займання.

Рятувальники працюють на місці пожежі в Одесі. Фото: ДСНС

Гарячі лінії в Одесі

У разі надзвичайних ситуацій одесити можуть звертатися за допомогою на гарячі лінії:

ДСНС Одеської області: 101

Патрульна поліція: 102

Швидка медична допомога: 103

Гаряча лінія міської ради: 15-35

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа на Троєщині, зайнявся Свято-Троїцький храм УПЦ. Також ми повідомляли, що в Херсоні зранку внаслідок російського обстрілу загорівся будинок.