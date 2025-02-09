Пожежа в Одесі на Середній вулиці — деталі від ДСНС

Сильна пожежа в Одесі — рятувальники боролися з вогнем годину
В Одесі вночі спалахнула пожежа на території підприємства. Вогонь охопив будівлю та загрожував сусіднім спорудам. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути жертв.
Про це у неділю, 9 лютого, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Одесі
За їхньою інформацією, пожежа сталася в Хаджибейському районі по вулиці Середній. Там загорілась будівля на території одного з підприємств. Вогонь охопив побутове приміщення та дах будівлі, створюючи загрозу для сусідніх споруд.
Для ліквідації пожежі знадобилося майже годину. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося врятувати поряд розташовані будівлі. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
У гасінні брали участь 8 одиниць техніки та 38 вогнеборців від ДСНС. Наразі фахівці встановлюють причину займання.
Гарячі лінії в Одесі
У разі надзвичайних ситуацій одесити можуть звертатися за допомогою на гарячі лінії:
- ДСНС Одеської області: 101
- Патрульна поліція: 102
- Швидка медична допомога: 103
- Гаряча лінія міської ради: 15-35
Нагадаємо, у Києві сталася пожежа на Троєщині, зайнявся Свято-Троїцький храм УПЦ. Також ми повідомляли, що в Херсоні зранку внаслідок російського обстрілу загорівся будинок.
Читайте Новини.LIVE!