Взрывы в Одессе утром 15 июля — подробности от Геннадия Труханова

Дым поднимается в небо после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

Взрывы в Одессе сейчас 15 июля были слышны в результате сбития вражеского разведывательного дрона. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

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Взрывы в Одессе 15 июля

"Наши защитники работают по вражескому разведывательному дрону", — отметил городской голова.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Геннадия Труханова

Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о вероятности работы ПВО по вражескому БпЛА в Одесской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Одесской и Херсонской областях в связи с угрозой применения авиационных средств поражения.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Последствия ночной атаки РФ на Украину ночью 15 июля

Напомним, что взрывы в Одесской области раздавались и раньше в ночь на 15 июля. Силы ПВО сбили вражеский разведывательный дрон.

Также взрывы были слышны и в Харькове ночью 15 июля. Российские оккупанты обстреливали город управляемыми авиабомбами.

Добавим, что в эту ночь 15 июля неоднократно объявляли воздушную тревогу в Украине. В разное время об опасности предупреждали в южных, центральных и восточных областях.