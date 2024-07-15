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Сильные взрывы потрясли Одессу — мэр Труханов сделал заявление

15 июля 2024 06:04
обновлено: 06:26
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одессе утром 15 июля — подробности от Геннадия Труханова
Дым поднимается в небо после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 15 июля были слышны в результате сбития вражеского разведывательного дрона. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

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Взрывы в Одессе 15 июля

"Наши защитники работают по вражескому разведывательному дрону", — отметил городской голова.

Последствия взрывов в Одессе 15 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Геннадия Труханова

Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о вероятности работы ПВО по вражескому БпЛА в Одесской области.

Последствия обстрела Одессы утром 15 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Одесской и Херсонской областях в связи с угрозой применения авиационных средств поражения.

Почему воздушная тревога утром 15 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Последствия ночной атаки РФ на Украину ночью 15 июля

Напомним, что взрывы в Одесской области раздавались и раньше в ночь на 15 июля. Силы ПВО сбили вражеский разведывательный дрон.

Также взрывы были слышны и в Харькове ночью 15 июля. Российские оккупанты обстреливали город управляемыми авиабомбами.

Добавим, что в эту ночь 15 июля неоднократно объявляли воздушную тревогу в Украине. В разное время об опасности предупреждали в южных, центральных и восточных областях.

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