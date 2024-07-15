Взрывы в Одессе утром 15 июля — подробности от Геннадия Труханова

Сильные взрывы потрясли Одессу — мэр Труханов сделал заявление
Взрывы в Одессе сейчас 15 июля были слышны в результате сбития вражеского разведывательного дрона. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.
Взрывы в Одессе 15 июля
"Наши защитники работают по вражескому разведывательному дрону", — отметил городской голова.
Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о вероятности работы ПВО по вражескому БпЛА в Одесской области.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Одесской и Херсонской областях в связи с угрозой применения авиационных средств поражения.
Последствия ночной атаки РФ на Украину ночью 15 июля
Напомним, что взрывы в Одесской области раздавались и раньше в ночь на 15 июля. Силы ПВО сбили вражеский разведывательный дрон.
Также взрывы были слышны и в Харькове ночью 15 июля. Российские оккупанты обстреливали город управляемыми авиабомбами.
Добавим, что в эту ночь 15 июля неоднократно объявляли воздушную тревогу в Украине. В разное время об опасности предупреждали в южных, центральных и восточных областях.
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