Вибухи в Одесі вранці 15 липня — подробиці від Геннадія Труханова

Сильні вибухи сколихнули Одесу — мер Труханов зробив заяву
Вибухи в Одесі зараз 15 липня було чути в результаті збиття ворожого розвідувального дрона. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
Вибухи в Одесі 15 липня
"Наші захисники працюють по ворожому розвідувальному дрону", — зазначив міський голова.
Незадовго до цього Повітряні сили попередили про ймовірність роботи ППО по ворожому БпЛА в Одеській області.
Наразі повітряна тривога оголошена в Одеській та Херсонській областях у зв'язку з загрозою застосування авіаційних засобів ураження.
Наслідки нічної атаки РФ на Україну вночі 15 липня
Нагадаємо, що вибухи в Одеській області лунали й раніше в ніч проти 15 липня. Сили ППО збили ворожий розвідувальний дрон.
Також вибухи було чути й у Харкові вночі 15 липня. Російські окупанти обстрілювали місто керованими авіабомбами.
Додамо, що цієї ночі 15 липня неодноразово оголошували повітряну тривогу в Україні. У різний час про небезпеку попереджали в південних, центральних та східних областях.
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