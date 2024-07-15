Вибухи в Одесі вранці 15 липня — подробиці від Геннадія Труханова

Дим здіймається в небо після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

Вибухи в Одесі зараз 15 липня було чути в результаті збиття ворожого розвідувального дрона. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Одесі 15 липня

"Наші захисники працюють по ворожому розвідувальному дрону", — зазначив міський голова.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Геннадія Труханова

Незадовго до цього Повітряні сили попередили про ймовірність роботи ППО по ворожому БпЛА в Одеській області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в Одеській та Херсонській областях у зв'язку з загрозою застосування авіаційних засобів ураження.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Наслідки нічної атаки РФ на Україну вночі 15 липня

Нагадаємо, що вибухи в Одеській області лунали й раніше в ніч проти 15 липня. Сили ППО збили ворожий розвідувальний дрон.

Також вибухи було чути й у Харкові вночі 15 липня. Російські окупанти обстрілювали місто керованими авіабомбами.

Додамо, що цієї ночі 15 липня неодноразово оголошували повітряну тривогу в Україні. У різний час про небезпеку попереджали в південних, центральних та східних областях.