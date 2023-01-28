Сильный шторм может вынести мины на побережье Одесщины

Сильный шторм может вынести мины на побережье Одесчины, — Братчук
Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов и сигналов воздушной тревоги, однако опасность со стороны моря остается достаточно высокой. Из-за сильного ветра и шторма существует большая минная опасность, поэтому горожанам напоминают о запрете на посещение побережья.
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", — подчеркнул представитель ОВА.
Взрывоопасные предметы
Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.
Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.
Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.
Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".
Добавим, что Черное море продолжает выбрасывать на одесское побережье взрывные "сюрпризы". Черное море принесло очередной неприятный "сюрприз". Взрывотехники 21 января контролируемо взорвали мину, прибывшую к берегам Одесчины.
Напомним, что с начала года уже более десятка мин прибивало к берегам Одесчины. Но в открытом море остается достаточно много мин, которые во время шторма могли оторваться и дрейфовать на волнах. Поэтому даже после окончания военного положения в стране будут продолжены работы по разминированию моря и побережья, и запрет на купание будет оставаться.