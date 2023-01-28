Сильний шторм може винести міни на узбережжя Одещини

Прогулянки біля моря заборонені

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів та сигналів повітряної тривоги, проте небезпека з боку моря залишається досить високою. Через сильний вітер та шторм існує велика мінна небезпека, тому містянам нагадують про заборону на відвідування узбережжя.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", — наголосив речник ОВА.

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Додамо, що Чорне море продовжує невпинно викидувати на одеське узбережжя вибухові "сюрпризи". Чорне море принесло черговий неприємний "сюрприз". Вибухотехніки 21 січня контрольовано підірвали міну, яку прибило до берегів Одещини.

Нагадаємо, що від початку року вже понад десяток мін прибивало до берегів Одещини. Але у відкритому морі лишається досить велика кількість мін, які під час шторму могли відірватися та дрейфувати на хвилях. Тому навіть після закінчення воєнного стану в країні будуть тривати роботи з розмінування моря та узбережжя, і заборона на купання лишатиметься.