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Сильный туман утром — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

17 марта 2024 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области сегодня, 17 марта 2024 года.
Люди гуляют в тумане. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 17 марта, будет переменчивой. Утром город покроет густой туман с моря. Видимость – 200-500 метров. В регионе был объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха будет составлять +10 °С днем и +4 °С ночью. Осадки не ожидаются.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Температура ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.
Сильный туман утром — синоптики рассказали о погоде в Одессе.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот.

Погода в Одесской области

  • Облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +1...+6°С, днем +8...+13°С.
  • На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сильный туман утром — синоптики рассказали о погоде в Одессе.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот.

Погода в Украине 17 марта

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в воскресенье температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Столбики термометров достигнут деления +10...+15°C.

Однако на Западе будет прохладнее. В течение дня ожидается от +6 до +9 °C. Почти по всей территории Украины будет преобладать сухая погода.

Напомним, 17 марта синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине. Однако Укргидрометцентр предупреждает граждан о ряде опасностей в субботу и воскресенье, в частности туманы и таяния рек.

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