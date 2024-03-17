Прогноз погоды в Одессе и области сегодня, 17 марта 2024 года.

Сильный туман утром — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 17 марта, будет переменчивой. Утром город покроет густой туман с моря. Видимость – 200-500 метров. В регионе был объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха будет составлять +10 °С днем и +4 °С ночью. Осадки не ожидаются.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман.
- Температура ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.
Погода в Одесской области
- Облачно.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +1...+6°С, днем +8...+13°С.
- На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине 17 марта
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в воскресенье температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Столбики термометров достигнут деления +10...+15°C.
Однако на Западе будет прохладнее. В течение дня ожидается от +6 до +9 °C. Почти по всей территории Украины будет преобладать сухая погода.
Напомним, 17 марта синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине. Однако Укргидрометцентр предупреждает граждан о ряде опасностей в субботу и воскресенье, в частности туманы и таяния рек.
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