Прогноз погоди в Одесі та області сьогодні, 17 березня 2024.

Люди гуляють в туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 17 березня, буде мінливою. Зранку місто накриє густий туман з моря. Видимість — 200-500 метрів. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +4 °С вночі. Опади не очікуються.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці туман.

Температура вночі +3...+5 °С, вдень +8...+10 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот.

Погода в Одеській області

Хмарно.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот.

Погода в Україні 17 березня

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в неділю температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. Стовпчики термометрів сягнуть поділки +10...+15 °C.

Однак на Заході буде прохолодніше. Там протягом дня очікується від +6 до +9 °C. Майже на всій території України переважатиме суха погода.

Нагадаємо, 17 березня синоптики прогнозують теплу погоду в Україні. Однак Укргідрометцентр попереджає громадян про низку небезпек у суботу та неділю, зокрема про тумани та танення річок.