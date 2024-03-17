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Сильний туман вранці — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

17 березня 2024 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі та області сьогодні, 17 березня 2024.
Люди гуляють в туман. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 17 березня, буде мінливою. Зранку місто накриє густий туман з моря. Видимість — 200-500 метрів. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +4 °С вночі. Опади не очікуються. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Температура вночі +3...+5 °С, вдень +8...+10 °С.
Сильний туман вранці — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот.

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Сильний туман вранці — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот.

Погода в Україні 17 березня

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в неділю температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. Стовпчики термометрів сягнуть поділки +10...+15 °C. 

Однак на Заході буде прохолодніше. Там протягом дня очікується від +6 до +9 °C. Майже на всій території України переважатиме суха погода.

Нагадаємо, 17 березня синоптики прогнозують теплу погоду в Україні. Однак Укргідрометцентр попереджає громадян про низку небезпек у суботу та неділю, зокрема про тумани та танення річок.

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