Прогноз погоди в Одесі та області сьогодні, 17 березня 2024.

Сильний туман вранці — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 17 березня, буде мінливою. Зранку місто накриє густий туман з моря. Видимість — 200-500 метрів. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +4 °С вночі. Опади не очікуються.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці туман.
- Температура вночі +3...+5 °С, вдень +8...+10 °С.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 17 березня
Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в неділю температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. Стовпчики термометрів сягнуть поділки +10...+15 °C.
Однак на Заході буде прохолодніше. Там протягом дня очікується від +6 до +9 °C. Майже на всій території України переважатиме суха погода.
Нагадаємо, 17 березня синоптики прогнозують теплу погоду в Україні. Однак Укргідрометцентр попереджає громадян про низку небезпек у суботу та неділю, зокрема про тумани та танення річок.
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