Какой будет погода в Одессе 22 января

Люди спасаются от сильного ветра. Фото: УНИАН

В течение суток 22 января ухудшится погода, синоптики предупреждают о порывах сильного ветра. Также до обеда будет сохраняться густой туман, что создаст трудности водителям.

Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Сильные порывы ветра

В течение суток 22 января по Одессе и области синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы до 20 м/с. Поэтому важно не оставлять машины под деревьями или линиями электропередач и быть осторожными во время прогулок, поскольку есть угроза падения веток или кабелей.

Опасность для посетителей пляжей

Кроме того, из-за штормовой погоды в Черном море возрастает опасность. Существует высокая вероятность срыва мин с якорей, дрейфования вдоль побережья и прибивания их к берегу. В случае обнаружения опасных предметов следует немедленно сообщить специалистам без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявила об ухудшении погоды в большинстве областей завтра. Возможно снижение температуры и дожди с мокрым снегом.

Также мы писали ранее, какой может завтра быть погода в Харькове.