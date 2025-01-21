Якою буде погода в Одесі 22 січня

Сильний вітер насувається на Одесу — до чого готуватися
Протягом доби 22 січня погіршиться погода, синоптики попереджають про пориви сильного вітру. Також до обіду зберігатиметься густий туман, що спричинить труднощі водіям.
Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Сильні пориви вітру
Впродовж доби 22 січня по Одесі та області синоптики прогнозують південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви до 20 м/с. Тому важливо не залишати автівки під деревами чи лініями електропередач, та бути обережними під час прогулянок, оскільки є загроза падіння гілок або кабелів.
Небезпека для відвідувачів пляжів
Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає небезпека. Існує висока ймовірність зриву мін з якорів, дрейфування вздовж узбережжя та прибиття їх до берега. У разі виявлення небезпечних предметів, варто негайно повідомити фахівцям без будь-яких спроб самостійної обробки.
Гарячі лінії в Одесі
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко заявила про погіршення погоди у більшості областях завтра. Можливе зниження температури та дощі з мокрим снігом.
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