Якою буде погода в Одесі 22 січня

Люди рятуються від сильного вітру. Фото: УНІАН

Протягом доби 22 січня погіршиться погода, синоптики попереджають про пориви сильного вітру. Також до обіду зберігатиметься густий туман, що спричинить труднощі водіям.

Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Сильні пориви вітру

Впродовж доби 22 січня по Одесі та області синоптики прогнозують південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви до 20 м/с. Тому важливо не залишати автівки під деревами чи лініями електропередач, та бути обережними під час прогулянок, оскільки є загроза падіння гілок або кабелів.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає небезпека. Існує висока ймовірність зриву мін з якорів, дрейфування вздовж узбережжя та прибиття їх до берега. У разі виявлення небезпечних предметів, варто негайно повідомити фахівцям без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко заявила про погіршення погоди у більшості областях завтра. Можливе зниження температури та дощі з мокрим снігом.

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