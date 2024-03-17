Прогноз погоды в Одессе на завтра, 18 марта 2024 года.

Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 18 марта, будет переменчивой. Солнце не будет выглядывать из-за облаков весь день. После обеда город поглотит обильный дождь. Температура воздуха будет +10 °С днем и +4 °С ночью. Ветер переменных направлений.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура составляет +6 °C. Ветер северный — 6 м/с.

Утром ожидаются пасмурная погода и туман. Температура будет +7 °C. Ветер северный — 6 м/с.

День: днем в Одессе будет облачно и пойдет обильный дождь. Температура будет +7 °C. Ветер восточный — 5 м/с.

Вечер: к вечеру тоже предполагаются осадки. Температура воздуха будет +7°C. Ветер южный — до 7 м/с.

Восход: 18 марта солнце взойдет в 06:02.

Заход: 18 марта солнце будет заходить в 18:07.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 04 минуты.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот.

Погода в Одесской области

Облачно.

Ночью и утром небольшой дождь, днем небольшой дождь.

Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +2...+5°C, днем +7...+12°C.

Температура ночью +2...+5°C, днем +7...+12°C. На дорогах области ночью и утром во время дождя, видимость 1-2 км.

Погода в Украине на 18 марта

Завтра, 18 марта, ожидается мокрый снег в западной части страны. В других регионах пройдут дожди, в центральных областях и Киевской области возможны обильные осадки.

Температура воздуха ночью будет до +7 °C, а днем воздух прогреется до +12 °C. В западных областях ночью от -3...+2°C, а днем до +5°C.

Напомним, Днепр может выйти из берегов. Подъем уровня воды ожидается как в столице, так и в Бориспольском районе Киевской области в выходные.