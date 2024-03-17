Прогноз погоди в Одесі на завтра, 18 березня 2024.

Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 18 березня, буде мінливою. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день. По обіді місто поглине рясний дощ. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +4 °С вночі. Вітер змінних напрямків.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +6 °C. Вітер північний — 6 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода та туман. Температура становитиме +7 °C. Вітер північний — 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься хмарність та піде рясний дощ. Температура становитиме +7 °C. Вітер східний — 5 м/с.

Вечір: на вечір теж передбачаються опади. Температура повітря буде +7 °C. Вітер південний — до 7 м/с.

Схід сонця: 18 березня сонце зійде о 06:02.

Захід сонця: 18 березня сонце заходитиме о 18:07.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 04 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот.

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі та вранці помірний дощ, вдень невеликий дощ.

Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +2...+5 °C, вдень +7...+12 °C.

Температура вночі +2...+5 °C, вдень +7...+12 °C. На автошляхах області вночі та вранці під час дощу, видимість 1-2 км.

Погода в Україні на 18 березня

Завтра, 18 березня, очікується мокрий сніг у західній частині країни. В інших регіонах пройдуть дощі, у центральних областях та на Київщині можливі рясні опади.

Температура повітря вночі становитиме до +7 °C, а вдень повітря прогріється до +12 °C. У західних областях вночі від -3...+2 °C, а вдень до +5 °C.

Нагадаємо, Дніпро може вийти з берегів. Підняття рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області на вихідних.