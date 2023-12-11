Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

Женщина выгуливает собаку в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 декабря, в Одессе сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков. Температура морской воды +5…+6°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром ожидается пасмурная погода и без осадков. Температура будет составлять +2 °C. Ветер южный — 2,1 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +2 °C. Полный штиль.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предвидится. Температура воздуха поднимется до +4 °C. Ветер южный — до 4,7 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно. Местами ожидаются небольшие осадки.

Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью — -1...+4°С, днем — +2...+7°С.

На дорогах области видимость до 500 метров.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 11 декабря, Украину покроют туманы и осадки в виде снега и мокрого снега. На юге местами с дождем. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем -2...+3 °C; на юге и в Крыму ночью 0…+5°C, днем +3…+8°C. По словам Диденко, в столице ожидается ночью -1°C, а днем +1°C. Она также добавила, что оттепель будет на протяжении всей недели.