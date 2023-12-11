Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе arrow

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

11 декабря 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
Женщина выгуливает собаку в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 11 декабря, в Одессе сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков. Температура морской воды +5…+6°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утром ожидается пасмурная погода и без осадков. Температура будет составлять +2 °C. Ветер южный — 2,1 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +2 °C. Полный штиль.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предвидится. Температура воздуха поднимется до +4 °C. Ветер южный — до 4,7 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно. Местами ожидаются небольшие осадки.
  • Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью — -1...+4°С, днем — +2...+7°С.
  • На дорогах области видимость до 500 метров.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 11 декабря, Украину покроют туманы и осадки в виде снега и мокрого снега. На юге местами с дождем. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем -2...+3 °C; на юге и в Крыму ночью 0…+5°C, днем +3…+8°C. По словам Диденко, в столице ожидается ночью -1°C, а днем +1°C. Она также добавила, что оттепель будет на протяжении всей недели.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Актуальное по теме