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Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

11 грудня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Жінка вигулює собаку в місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 11 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура морської води +5…+ 6 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода та без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер південний — 2,1 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +2 °C. Повний штиль. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до +4 °C. Вітер південний — до 4,7 м/с. 

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно. Місцями очікуються незначні опади.
  • Вітер вночі північно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі — -1...+4 °С, вдень — +2...+7 °С.
  • На автошляхах області видимість до 500 метрів.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 11 грудня, Україну накриють тумани та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На півдні подекуди з дощем. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °C, вдень -2...+3 °C; на півдні та у Криму вночі 0…+5 °C, вдень +3…+8 °C. За словами Діденко, у столиці очікується вночі -1 °C, а вдень +1 °C. Вона також додала, що відлига буде впродовж всього тижня.

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