Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

Жінка вигулює собаку в місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура морської води +5…+ 6 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода та без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер південний — 2,1 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +2 °C. Повний штиль.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до +4 °C. Вітер південний — до 4,7 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно. Місцями очікуються незначні опади.

Вітер вночі північно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.

Температура вночі — -1...+4 °С, вдень — +2...+7 °С.

На автошляхах області видимість до 500 метрів.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 11 грудня, Україну накриють тумани та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На півдні подекуди з дощем. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °C, вдень -2...+3 °C; на півдні та у Криму вночі 0…+5 °C, вдень +3…+8 °C. За словами Діденко, у столиці очікується вночі -1 °C, а вдень +1 °C. Вона також додала, що відлига буде впродовж всього тижня.