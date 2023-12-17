Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

Люди отдыхают. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 декабря, в Одессе сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков. Температура морской воды +5…+6°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Ночью возможны осадки.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью - +3°С, днем - +5...+6°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно. Местами ожидаются небольшие осадки.

Ветер западный 9-14 м/с.

Температура днем и ночью -2...+4 °С.

На дорогах области видимость до 500 метров.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине 17 декабря облачно с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололедица.