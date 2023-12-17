Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
17 декабря 2023 07:10
Люди отдыхают. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 17 декабря, в Одессе сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков. Температура морской воды +5…+6°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Ночью возможны осадки.
- Ветер западный, 9-14 м/с.
- Температура воздуха ночью - +3°С, днем - +5...+6°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно. Местами ожидаются небольшие осадки.
- Ветер западный 9-14 м/с.
- Температура днем и ночью -2...+4 °С.
- На дорогах области видимость до 500 метров.
Погода в Украине
В Украине 17 декабря облачно с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололедица.
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