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Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

17 декабря 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
Люди отдыхают. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 17 декабря, в Одессе сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков. Температура морской воды +5…+6°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Ночью возможны осадки.
  • Ветер западный, 9-14 м/с.
  • Температура воздуха ночью - +3°С, днем - +5...+6°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно. Местами ожидаются небольшие осадки.
  • Ветер западный 9-14 м/с.
  • Температура днем и ночью -2...+4 °С.
  • На дорогах области видимость до 500 метров.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине 17 декабря облачно с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололедица.

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