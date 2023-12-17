Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
17 грудня 2023 07:10
Люди відпочивають. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 17 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура морської води +5…+ 6 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Вночі можливі опади.
- Вітер — західний, 9-14 м/с.
- Температура повітря вночі — +3 °С, вдень — +5...+6 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно. Місцями очікуються незначні опади.
- Вітер — західний 9-14 м/с.
- Температура вдень і вночі — -2...+4 °С.
- На автошляхах області видимість до 500 метрів.
Погода в Україні
В Україні 17 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця.
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