Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

Люди відпочивають. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура морської води +5…+ 6 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Вночі можливі опади.

Вітер — західний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі — +3 °С, вдень — +5...+6 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно. Місцями очікуються незначні опади.

Вітер — західний 9-14 м/с.

Температура вдень і вночі — -2...+4 °С.

На автошляхах області видимість до 500 метрів.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні 17 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця.