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Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

17 грудня 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Люди відпочивають. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 17 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура морської води +5…+ 6 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Вночі можливі опади.
  • Вітер — західний, 9-14 м/с.
  • Температура повітря вночі — +3 °С, вдень — +5...+6 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно. Місцями очікуються незначні опади.
  • Вітер — західний 9-14 м/с.
  • Температура вдень і вночі — -2...+4 °С.
  • На автошляхах області видимість до 500 метрів.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 

В Україні 17 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця. 

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