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Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

18 декабря 2023 06:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 18 декабря, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода с прояснением. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура морской воды +4…+5°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +8 °C. Ветер западный — 5,4 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составляет +10 °C. Ветер западный — 4,4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +7 °C. Ветер северо-западный — до 4,7 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно. Местами ожидаются небольшие осадки.
  • Ветер западный 9-14 м/с.
  • Температура день и ночь — +1...+7 °С.
  • На дорогах области видимость до 500 метров.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 18 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...+4 °С, днем +2...+8 °С;
  • В Карпатах ночью -1...-6 °С, днем -2...+3 °С;
  • в Одесской области днем местами до +11 °С.

Во вторник, 19 декабря, в большинстве областей, кроме западного региона, пройдет небольшой дождь и туман. Кое-где возможны туманы. Ветер западный/юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +1...+6 °С, днем +3...+8 °С;
  • в Одесской области до +11 °С;
  • в Карпатах в течение суток 0…-5 °С.

Напомним, на следующей неделе будет наблюдаться интенсивный перенос воздушных масс атлантического происхождения. Это произойдет в результате активизации циклонической деятельности в районе Скандинавского полуострова и Норвежского моря. В Украине ожидается оттепель до температуры выше 0 °С и небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

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