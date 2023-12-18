Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода з проясненням. Місцями можливі невеликі опади у вигляді дощу. Температура морської води +4…+ 5 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +8 °C. Вітер західний — 5,4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +10 °C. Вітер західний — 4,4 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до +7 °C. Вітер північно-західний — до 4,7 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно. Місцями очікуються незначні опади.

Вітер — західний 9-14 м/с.

Температура вдень і вночі — +1...+7 °С.

На автошляхах області видимість до 500 метрів.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 18 грудня, на більшій частині території країни пройдуть опади переважно у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах, окрім південних регіонів, місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...+4 °С, вдень +2...+8 °С;

У Карпатах вночі -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С;

на Одещині вдень місцями до +11 °С.

У вівторок, 19 грудня, у більшості областей крім західного регіону пройде невеликий дощ та мряка. Подекуди можливі тумани. Вітер західний / південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +1...+6 °С, вдень +3...+8 °С;

на Одещині до +11°С;

у Карпатах протягом доби 0…-5 °С.

Нагадаємо, наступного тижня спостерігатиметься інтенсивне перенесення повітряних мас атлантичного походження. Це станеться внаслідок активізації циклонічної діяльності в районі Скандинавського півострова та Норвезького моря. В Україні через це очікується відлига до температури вище 0 °С та невеликі опади переважно у вигляді дощу.