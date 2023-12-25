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Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

25 декабря 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
Девушка в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 25 декабря, в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха будет подниматься до +11 °C, морская вода +4…+ 5 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +9 °C. Ветер юго-западный — 5,4 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +11 °C. Ветер юго-западный — 4,4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +8 °C. Ветер юго-западный — до 4,7 м/с.

Восход: 11 декабря солнце взойдет в 07:40.
Закат: 11 декабря солнце будет заходить в 16:14.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 34 минуты.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Преимущественно ясно.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 7-14 м/с. Температура ночью -1...+4°С, днем - +5...+6°С.
  • На дорогах области видимость до километра.

Погода в Украине в рождественскую пору

Сегодня температура воздуха ночью составит -1...-5°С, а днем воздух прогреется до +3...+9°С, в южных регионах — до +9...+13°С.

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