Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
Сегодня, 25 декабря, в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха будет подниматься до +11 °C, морская вода +4…+ 5 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +9 °C. Ветер юго-западный — 5,4 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +11 °C. Ветер юго-западный — 4,4 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +8 °C. Ветер юго-западный — до 4,7 м/с.
Восход: 11 декабря солнце взойдет в 07:40.
Закат: 11 декабря солнце будет заходить в 16:14.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 34 минуты.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Преимущественно ясно.
- Без осадков.
- Ветер западный, 7-14 м/с. Температура ночью -1...+4°С, днем - +5...+6°С.
- На дорогах области видимость до километра.
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Сегодня температура воздуха ночью составит -1...-5°С, а днем воздух прогреется до +3...+9°С, в южных регионах — до +9...+13°С.
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