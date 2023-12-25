Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Сьогодні, 25 грудня, в Одесі очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря подекуди буде підійматися до +11 °C, морська вода +4…+ 5 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +9 °C. Вітер південно-західний — 5,4 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +11 °C. Вітер південно-західний — 4,4 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до +8 °C. Вітер південно-західний — до 4,7 м/с.
Схід сонця: 11 грудня сонце зійде о 07:40.
Захід сонця: 11 грудня сонце заходитиме о 16:14.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 34 хвилин.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно ясно.
- Без опадів.
- Вітер західний, 7-14 м/с. Температура вночі -1...+4 °С, вдень — +5...+6 °С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
Погода в Україні у різдвяну пору
Сьогодні температура повітря вночі становитиме -1...-5°С, а вдень повітря прогріється до +3...+9°С, в південних регіонах — до +9...+13°С.
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