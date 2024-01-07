Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
Сегодня, 7 января, в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь. Также синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут кое-где достигать 9-14 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- С прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ночью и утром возможен туман.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +2...+7 °С, днем +10...+12 °С, на севере области до +2 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине 7 января
Сегодня, 7 января, в Украине ожидается одновременное влияние двух разных воздушных масс, а именно "арктических с севера и теплой влажной средиземноморской".
Поэтому в северных областях Украины усилятся морозы, ночью температура воздуха снизится до -15...-6 °C. Днем -12...-5 °C.
На территории других областей Украины ночью и днем температура воздуха будет около 0 °C.
На юге:
- ночью — +2...+5 °C;
- днем — +7...+12 °C.
В Крыму температура воздуха будет +15 °C.
Читайте Новини.LIVE!