Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

Девушка переходит дорогу. Фото: Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 января, в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь. Также синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут кое-где достигать 9-14 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

С прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром возможен туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +2...+7 °С, днем +10...+12 °С, на севере области до +2 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 января

Сегодня, 7 января, в Украине ожидается одновременное влияние двух разных воздушных масс, а именно "арктических с севера и теплой влажной средиземноморской".

Поэтому в северных областях Украины усилятся морозы, ночью температура воздуха снизится до -15...-6 °C. Днем -12...-5 °C.

На территории других областей Украины ночью и днем температура воздуха будет около 0 °C.

На юге:

ночью — +2...+5 °C;

днем — +7...+12 °C.

В Крыму температура воздуха будет +15 °C.