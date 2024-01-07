Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

Дівчина переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 січня, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ. Також синоптики прогнозують сильний вітер, пориви якого подекуди сягатимуть 9-14 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

З проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці можливий туман.

Вітер південно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +2...+7 °С, вдень +10...+12 °С, на півночі області до 2 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 7 січня

Сьогодні, 7 січня, в Україні очікується одночасний вплив двох різних повітряних мас, а саме "арктичної з півночі та теплої вологої середземноморської".

Тому у північних областях України посиляться морози, вночі температура повітря знизиться до -15...-6 °C. Вдень — -12...-5 °C.

На території інших областей України вночі та вдень температура повітря сягатиме близько 0 °C.

На півдні:

вночі — +2...+5 °C;

вдень — +7...+12 °C.

В Криму температура повітря сягатиме +15 °C.