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Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

7 січня 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Дівчина переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 січня, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ. Також синоптики прогнозують сильний вітер, пориви якого подекуди сягатимуть 9-14 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • З проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний 9-14 м/с.
  • Температура вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці можливий туман.
  • Вітер південно-західний 9-14 м/с.
  • Температура вночі +2...+7 °С, вдень +10...+12 °С, на півночі області до 2 °С. 
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 7 січня

Сьогодні, 7 січня, в Україні очікується одночасний вплив двох різних повітряних мас, а саме "арктичної з півночі та теплої вологої середземноморської".

Тому у північних областях України посиляться морози, вночі температура повітря знизиться до -15...-6 °C. Вдень — -12...-5 °C.

На території інших областей України вночі та вдень температура повітря сягатиме близько 0 °C.

На півдні:

  • вночі — +2...+5 °C;
  • вдень — +7...+12 °C.

В Криму температура повітря сягатиме +15 °C.

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