Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Сьогодні, 7 січня, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ. Також синоптики прогнозують сильний вітер, пориви якого подекуди сягатимуть 9-14 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- З проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-західний 9-14 м/с.
- Температура вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вночі та вранці можливий туман.
- Вітер південно-західний 9-14 м/с.
- Температура вночі +2...+7 °С, вдень +10...+12 °С, на півночі області до 2 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 7 січня
Сьогодні, 7 січня, в Україні очікується одночасний вплив двох різних повітряних мас, а саме "арктичної з півночі та теплої вологої середземноморської".
Тому у північних областях України посиляться морози, вночі температура повітря знизиться до -15...-6 °C. Вдень — -12...-5 °C.
На території інших областей України вночі та вдень температура повітря сягатиме близько 0 °C.
На півдні:
- вночі — +2...+5 °C;
- вдень — +7...+12 °C.
В Криму температура повітря сягатиме +15 °C.
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