Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 января.

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 января, в Одессе ожидается теплая погода. Синоптики прогнозируют повышение температуры, однако до сих пор будет сохраняться гололедица. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью -4...-1°С, днем -1...+1°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью -13...-7°С, днем -5...-1°С.

На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 11 января

В Украине ожидается морозная погода с сильными порывами ветра сегодня, 11 января. Также на территории страны пройдут осадки, а именно, небольшой снег.