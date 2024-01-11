Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
11 января 2024 06:41
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 11 января, в Одессе ожидается теплая погода. Синоптики прогнозируют повышение температуры, однако до сих пор будет сохраняться гололедица. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Гололедица.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -4...-1°С, днем -1...+1°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Гололедица.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью -13...-7°С, днем -5...-1°С.
- На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.
Погода в Украине 11 января
В Украине ожидается морозная погода с сильными порывами ветра сегодня, 11 января. Также на территории страны пройдут осадки, а именно, небольшой снег.
Читайте Новини.LIVE!