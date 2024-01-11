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Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.

11 января 2024 06:41
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 января.
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 11 января, в Одессе ожидается теплая погода. Синоптики прогнозируют повышение температуры, однако до сих пор будет сохраняться гололедица. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Гололедица.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -4...-1°С, днем -1...+1°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Гололедица.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью -13...-7°С, днем -5...-1°С.
  • На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 11 января

В Украине ожидается морозная погода с сильными порывами ветра сегодня, 11 января. Также на территории страны пройдут осадки, а именно, небольшой снег.

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