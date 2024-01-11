Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 січня

Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 січня, в Одесі очікується переважно тепла погода. Синоптики прогнозують підвищення температури, однак досі зберігатиметься ожеледь. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -4...-1 °С, вдень -1...+1 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі -13...-7 °С, вдень -5...-1 °С.

На автошляхах області ожеледиця, видимість добра.

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