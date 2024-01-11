Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
11 січня 2024 06:41
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 11 січня, в Одесі очікується переважно тепла погода. Синоптики прогнозують підвищення температури, однак досі зберігатиметься ожеледь. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Ожеледиця.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -4...-1 °С, вдень -1...+1 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Ожеледиця.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі -13...-7 °С, вдень -5...-1 °С.
- На автошляхах області ожеледиця, видимість добра.
Погода в Україні 11 січня
В Україні очікується морозна погода із сильними поривами вітру сьогодні, 11 січня. Також на території країни пройдуть опади, а саме невеликий сніг.
Читайте Новини.LIVE!