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Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

11 січня 2024 06:41
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 січня
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 11 січня, в Одесі очікується переважно тепла погода. Синоптики прогнозують підвищення температури, однак досі зберігатиметься ожеледь. Опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Ожеледиця.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -4...-1 °С, вдень -1...+1 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Ожеледиця.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі -13...-7 °С, вдень -5...-1 °С.
  • На автошляхах області ожеледиця, видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 11 січня

В Україні очікується морозна погода із сильними поривами вітру сьогодні, 11 січня. Також на території країни пройдуть опади, а саме невеликий сніг.

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