Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

Женщина держит за руку ребенка. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 января, в Одессе сохранится ясная и сухая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Возможны гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью -5...-3°С, днем +1...+2°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью -8...-3°С, днем 0...+5°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

Синоптики рассказали, что сегодня будет небольшой, ночью в северных областях, умеренный снег. Днем в западных областях осадков не ожидается.

На дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -8...-3°С, днем -6...-1°С, а в южной части и Закарпатье около 0°С. В Карпатах ночью ожидается -15...-10°С, днем -7...-2°С.