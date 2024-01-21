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Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

21 января 2024 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Женщина держит за руку ребенка. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 21 января, в Одессе сохранится ясная и сухая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Возможны гололедица.
  • Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
    Температура ночью -5...-3°С, днем +1...+2°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Гололедица.
  • Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -8...-3°С, днем 0...+5°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

Синоптики рассказали, что сегодня будет небольшой, ночью в северных областях, умеренный снег. Днем в западных областях осадков не ожидается.

На дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -8...-3°С, днем -6...-1°С, а в южной части и Закарпатье около 0°С. В Карпатах ночью ожидается -15...-10°С, днем -7...-2°С.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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