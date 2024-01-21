Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
21 января 2024 07:15
Женщина держит за руку ребенка. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 21 января, в Одессе сохранится ясная и сухая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Возможны гололедица.
- Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью -5...-3°С, днем +1...+2°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Гололедица.
- Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -8...-3°С, днем 0...+5°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики рассказали, что сегодня будет небольшой, ночью в северных областях, умеренный снег. Днем в западных областях осадков не ожидается.
На дорогах гололедица.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью -8...-3°С, днем -6...-1°С, а в южной части и Закарпатье около 0°С. В Карпатах ночью ожидается -15...-10°С, днем -7...-2°С.
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