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Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

21 січня 2024 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Жінка тримає за руку дитину. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 січня, в Одесі зберігатиметься ясна та суха погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів. 
  • Можлива ожеледиця.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
    Температура вночі -5...-3 °С, вдень +1...+2 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів. 
  • Ожеледиця.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -8...-3 °С, вдень 0...+5 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні

Синоптики розповіли, що сьогодні буде невеликий, вночі у північних областях, помірний сніг. Вдень у західних областях опадів не передбачається. 

На дорогах ожеледиця. 

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -8...-3 °С, вдень -6...-1 °С, а у південній частині та на Закарпатті близько 0 °С. У Карпатах вночі очікується -15...-10 °С, вдень — -7...-2 °С

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Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди

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