Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Сьогодні, 21 січня, в Одесі зберігатиметься ясна та суха погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Можлива ожеледиця.
- Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі -5...-3 °С, вдень +1...+2 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Ожеледиця.
- Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -8...-3 °С, вдень 0...+5 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики розповіли, що сьогодні буде невеликий, вночі у північних областях, помірний сніг. Вдень у західних областях опадів не передбачається.
На дорогах ожеледиця.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі -8...-3 °С, вдень -6...-1 °С, а у південній частині та на Закарпатті близько 0 °С. У Карпатах вночі очікується -15...-10 °С, вдень — -7...-2 °С
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