Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

Жінка тримає за руку дитину. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 січня, в Одесі зберігатиметься ясна та суха погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Можлива ожеледиця.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -5...-3 °С, вдень +1...+2 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Ожеледиця.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -8...-3 °С, вдень 0...+5 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

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Синоптики розповіли, що сьогодні буде невеликий, вночі у північних областях, помірний сніг. Вдень у західних областях опадів не передбачається.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -8...-3 °С, вдень -6...-1 °С, а у південній частині та на Закарпатті близько 0 °С. У Карпатах вночі очікується -15...-10 °С, вдень — -7...-2 °С